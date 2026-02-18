من سفوان إلى الخليج.. أول شحنة طماطم عراقية تعبر البحر (صور)

شفق نيوز– البصرة

شهدت محافظة البصرة انطلاق أول عملية تصدير بحري لمحصول الطماطم المزروع محلياً، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في العراق.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن إحدى الشركات المحلية تستعد لإرسال شحنة تجارية يوم غد عبر البحر باتجاه أسواق خليجية، ضمن مساعٍ لتعزيز حضور المنتج الزراعي العراقي في الأسواق الخارجية.

بدوره، قال مدير الشركة المصدّرة، عقيل جواد، لوكالة شفق نيوز، إنه لأول مرة في العراق تُصدّر الطماطم إلى خارج البلاد، وستنطلق يوم غدٍ من سفوان عبر أربع برادات محمّلة بالطماطم، بوزن يتجاوز 17 طناً لكل براد.

وأوضح أن "الشحنة ستتجه إلى أربع دول خليجية تشمل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي نتيجة تحقيق وفرة في الإنتاج المحلي خلال الموسم الزراعي الحالي، فضلاً عن تحسن جودة المحصول بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية".