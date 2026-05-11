من سد الموصل إلى بغداد.. الموارد تكشف تفاصيل إدارة المياه في العراق

شفق نيوز- نينوى

كشف مدير الموارد المائية في نينوى رائد المعاضيدي، يوم الاثنين، آلية إدارة وتوزيع الإطلاقات المائية القادمة من سد الموصل باتجاه نهر دجلة، مؤكداً وجود برنامج مركزي يومي تشرف عليه وزارة الموارد المائية لتنظيم الإطلاقات من السدود العراقية.

وقال المعاضيدي لوكالة شفق نيوز، إن "الإطلاقات التي تجري من سد الموصل وبقية السدود في العراق تُدار وفق برنامج يومي مركزي يشرف عليه المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، أحد تشكيلات وزارة الموارد المائية".

وأضاف أن "الواردات المائية التي تشهدها محافظة نينوى ومدينة الموصل تشمل إطلاقات سد الموصل، إضافة إلى واردات نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ويتم لاحقاً تنظيم توزيعها عبر سد سامراء".

وبيّن أن "جزءاً كبيراً من هذه الإطلاقات يذهب باتجاه تعزيز خزين بحيرة الثرثار عبر قناة الثرثار، فيما يتم إطلاق كميات محددة نحو العاصمة بغداد والمحافظات الواقعة على امتداد نهر دجلة لتأمين احتياجاتها المائية".

وأشار المعاضيدي إلى أن "العراق يشهد حالياً تحسناً واضحاً في الخزين المائي، ما يسهم في تأمين المواسم القريبة المقبلة"، لافتاً إلى أن "وزارة الموارد المائية باشرت بخطط لإنشاء سدود لحصاد المياه في مختلف المحافظات، بينها نينوى".

وفي ما يتعلق بالتجاوزات على الأنهر والمشاريع المائية، أكد أن "إجراءات إزالة التجاوزات مستمرة، وهناك دعاوى قضائية وقرارات إزالة عديدة جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية".

وكان وزير الموارد المائية ووزير الزراعة وكالة عون ذياب، قد دعا إلى الحفاظ على "كل قطرة ماء"، محذراً من استنزاف المياه الجوفية، ومؤكداً أنها تمثل ثروة وطنية للأجيال القادمة.

في حين حذرت وزارة الموارد المائية في 19 نيسان الجاري من مخاطر حفر الآبار غير المرخصة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تهدد الخزين المائي الاستراتيجي في العراق، فيما كشفت عن خطة لتنظيم حفر نحو ألف بئر خلال عام 2026.

يشار إلى أن الاحتياطيات المائية الاستراتيجية زادت بنحو 6 مليارات متر مكعب هذا العام، مما منح السلطات مرونة أكبر لإدارة الإمدادات خلال أشهر الصيف.