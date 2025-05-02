من زاخو لأقصى الجنوب.. انتحار واعتقال وانتشال جثة ووفاة عامل

شفق نيوز/ انتحرت فتاة، يوم الجمعة، في محافظة البصرة، فيما ألقي القبض على شخصين بتهمة الاعتداء على طبيب في الديوانية، فضلا عن انتشال جثة من نهر ووفاة عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من مبنى في زاخو.

وقال مصدر أمني في محافظة البصرة، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة عشرينية، أقدمت على الانتحار بواسطة حبل في منزلها، غربي محافظة البصرة".

وأضاف أن "التحقيق جار لمعرفة دوافع الانتحار".

فيما بين مصدر في محافظة الديوانية، أن "قوة أمنية، تمكنت من اعتقال شخصين، بعد ان اعتديا على طبيب بالضرب خلال مراجعتهم مركز صحي في قضاء سومر، بمحافظة الديوانية".

وإلى دهوك، فقد أفاد مصدر أمني، بأن "فرق الإنقاذ التابعة لدائرة اطفاء إدارة زاخو المستقلة، تمكنت من انتشال جثة شاب من نهر الخابور".

وأوضح المصدر أن "الشاب يدعى ردوان حسن ويبلغ من العمر 23 عاما، وكان قد فقد منذ يومين قبل ان تتمكن فرق الانقاذ اليوم من العثور على جثمانه في حي سيملاكا داخل مدينة زاخو، وتم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما باشرت السلطات الامنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وتابع المصدر، أنه "في حادث منفصل سقط عاملان من أعلى مبنى قيد الإنشاء يتكون من اربعة طوابق في زاخو".

وبين أن "أحد العاملين وهو شاب من كورد سوريا يبلغ من العمر 25 عاما، وقد توفي في الحال، بينما أصيب الاخر بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".