من "رأس البيشة".. انطلاق أولى خطوات زيارة الأربعين نحو كربلاء (صور)

شفق نيوز- البصرة

من رأس البيشة في قضاء الفاو، أقصى جنوب العراق، والمطلة على الخليج العربي، تنطلق كل عام أولى قوافل الزائرين مشياً على الأقدام لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، لتعلن بداية واحدة من أكبر المسيرات الدينية في العالم.

رأس البيشة في البصرة، والتي تبعد عن مدينة كربلاء بنحو 615 كيلومتراً، تبدأ منها رحلة تستمر أكثر من 20 يوماً، يقطع خلالها الزائرون الطريق سيرا على الأقدام لإحياء أربعينية الإمام الحسين.

ويحرص آلاف الزائرين سنوياً على أن تكون انطلاقتهم من رأس البيشة، لما تمثله من رمزية باعتبارها آخر بقعة عراقية على مياه الخليج، ومع اقتراب موسم الزيارة، تبدأ المواكب الحسينية في الفاو استعداداتها مبكراً عبر نصب السرادقات وتوفير وجبات الطعام ومياه الشرب وأماكن المبيت والخدمات الطبية، لاستقبال الزائرين قبل بدء رحلتهم الطويلة نحو كربلاء، مرورا بمحافظات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية وبابل.

ويقول صاحب الموكب الخدمي حسين الموسوي، لوكالة شفق نيوز إن "الاستعدادات تنطلق قبل أيام من وصول الزائرين، حيث يشارك أبناء الفاو والبصرة وحتى من باقي المحافظات عبر مواكب ممتدة على طول الطريق في خدمة الزائرين، من خلال تجهيز الطعام والشراب ومواقع الراحة وتقديم الدعم على مدار الساعة".

ويؤكد الموسوي، أن "خدمة زوار الإمام الحسين شرف يتجدد في كل عام، وأن انطلاق الزائرين (المشاية) من رأس البيشة يمنح هذه المنطقة مكانة خاصة في زيارة الأربعين".

ويضيف الموسوي، أن "المشي من رأس البيشة لا يقتصر على أبناء البصرة، إذ يتوافد زائرون من مختلف المحافظات، فيما يلتحق آخرون من دول عربية وإسلامية عند مرورهم بالمحافظات الجنوبية، لتتحول الطرق إلى شريط بشري يمتد مئات الكيلومترات، ويواصل المشاركون السير وسط درجات حرارة مرتفعة، معتمدين على مئات المواكب المنتشرة على طول الطريق والتي توفر مختلف الخدمات مجاناً حتى الوصول إلى كربلاء".

من جانبه يؤكد أبو عباس، وهو أحد الزائرين، أن "الانطلاق من رأس البيشة أصبح تقليداً يحرص عليه كل عام، لأن البداية من أقصى جنوب العراق تمنح الرحلة معنى مختلفاً وتزيدها مشقة وتعب".