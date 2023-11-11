من ذي قار.. كيف أثرت ملحمة "گلگامش" على الشعب الروسي؟

شفق نيوز / نُظم في محافظة ذي قار، يوم السبت، أمسية ثقافية عن تأثير ملحمة گلگامش على الثقافة الروسية حاضر فيها أحد الاثاريين الروسيين المختصين بالدراسات السومرية.

وفي افتتاح موسمه الثقافي، ارتاى اتحاد أدباء ذي قار، أن تكون افتتاحيته بأمسية كونية لها علاقة بثقافة وادي الرافدين، حيث كانت الأمسية للاثاري الروسي، اليسكي يانوسكي وهو الروسي المختص بدراسة السومريين، وأيضا هو ابن العالم الاثاري الذي ترجم ملحمة گلگامش من اللغة الاكدية إلى الروسية، وفق رئيس اتحاد أدباء ذي قار، علي الشيال.

وأضاف الشيال، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف من الأمسية الثقافية، هو معرفة ماهو تأثير ملحمة گلگامش في الثقافة الروسية، وما هو تأثيرها على العقل الروسي، حيث كانت أمسية مهمة، وشهدت حضور عام من داخل وخارج المحافظة، ودار حوار ثقافي مهم بين جميع الحاضرين حول أهمية الندوة".

وشهدت الأمسية الثقافية في ختامها توزيع رواية (هايكو على شفاه گلگامش) للروائي العراقي نعيم عبد مهلهل، والتي فازت مؤخراً بجائزة الطيب صالح العربية.

وأكد الشيال، أن "اتحاد أدباء ذي قار، سيواصل نشاطه الثقافي خلال المرحلة المقبلة، حيث ستكون هناك امستيتين ثقافيتين، الأولى تتعلق بالورش التدريبية، والثانية بالأماسي العامة".