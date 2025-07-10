من خلف القضبان.. نزيل في "الحوت" يتصدر كلية القانون ويدفع بملف العفو للواجهة

شفق نيوز– ذي قار

أثار تفوق أحد نزلاء سجن الناصرية المركزي، جنوبي العراق، وحصوله على المرتبة الأولى بتقدير "امتياز" في الدور الأول من دراسته في كلية القانون بجامعة العين في محافظة ذي قار، تفاعلاً لافتاً ومشاعر متباينة من "الفخر والأسى"، وسط إشادات بإرادة التعلّم رغم قساوة الظروف.

وبحسب عضو البرلمان العراقي محمود القيسي فأن "هذا الإنجاز يُثبت أن النهوض بالذات ممكن حتى في أقسى الظروف، وأن إرادة التعليم لا تُقيّدها الجدران ولا تقف أمامها القضبان".

وأوضح القيسي في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن هناك خمسين نزيلاً آخر من أصحاب مقاعد الدراسة في جامعة العين، يواصلون تعليمهم من داخل السجون، ويقدمون نموذجًا ملهمًا لإرادة الحياة رغم القيد، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لهذا الملف.

وبين النائب أن له زيارات سابقة إلى سجن الناصرية (الحوت سابقاً) وسجن الكفل في بابل، حيث اطّلع عن قرب على الواقع الإنساني والتعليمي داخل هذه المؤسسات، مطالباً حينها بمزيد من العناية بملف التعليم والإصلاح، إيماناً بحق النزلاء الساعين لتحصيل العلم في أن يكونوا شركاء في بناء الحياة.

وأكد القيسي على أن مثل هؤلاء يستحقون التشجيع لا التهميش، داعياً إلى إعادة النظر في أوضاع النزلاء وشمول الأغلبية منهم بقانون العفو العام، خصوصًا أولئك الذين أثبتوا التزامهم واستعدادهم للاندماج في المجتمع بشكل إيجابي.

وشدد البرلماني العراقي، على أن "الوقت قد حان لتحويل السجون من أماكن للعزل المؤقت إلى مساحات لصناعة الإنسان، وإعادة تأهيله، وتمكينه من أن يكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التنمية وبناء الوطن".