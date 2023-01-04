من أحد مطاعم بغداد إلى السجن لـ10 سنوات.. تفاصيل اعتقال قاضيين مزيفين

شفق نيوز / أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدانين اثنين ضبط بحوزتهما هويات مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء العراقي الأعلى، وعدد من الأختام والمستندات الرسمية المزورة.

وجاء في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القبض على المجرمين جرى في أحد مطاعم بغداد بعدما ضبطت بحوزتهما هوية مزيفة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى بعنوان (قاضي أول محكمة الجنايات)، إضافة إلى نموذج قسام شرعي مزور وعدد من الأختام والمستندات المزورة تم استخدامها لانجاز العديد من المعاملات في دوائر الدولة".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحق المجرمين جاء استناداً لأحكام المادة 289، وبدلالة المادة 291 من قانون العقوبات العراقي، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".