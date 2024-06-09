من جديد.. إيقاف العمل بطريق حيوي رغم "تطمينات" بلدية الموصل

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الاحد، ان تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين الكندي الاولى والثانية والذي جرى إيقافه من قبل جهات متنفذة لا يزال معطلا رغم إعلان بلدية الموصل عن إيجاد حلول للموضوع واستئناف العمل فيه.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز إنه "بعد أكثر من 10 أيام على تأكيدات مديرية بلدية الموصل بأن مشروع الطريق الرابط بين الكندي الأولى والثانية سيستأنف إلا أن المشروع ما يزال متعثرا".

وتابعت المصادر أن "المشروع مازال متوقفاً ولم يستأنف العمل فيه رغم الوعود بتسوية الأمر مع تلك الجهات لمواصلة العمل".

وكان مدير بلدية الموصل قد كشف قبل 10 أيام عن استئناف العمل بالطريق الرابط بين حيي الكندي الاولى والثانية بأيسر الموصل.

وقال مدير البلدية عبد الستار الحبو نهاية شهر مايو/ أيار الماضي إنه “بعد التواصل مع الجهة الامنية التي أوقفت العمل في الكندي الثانية أوضحوا بأنهم من باب الحفاظ على الأراضي والتأكد من قبلهم أنها ليست من الجمعيات التي تحاول السيطرة على الأراضي وايقاع المواطنين، وبعد ان علموا انه مشروع عائد للبلدية سمحوا بالعمل وعدم معارضتهم الكادر"

ولم يوضح مدير بلدية الموصل الجهة التي اوقفت المشروع أو الكيفية التي تم التواصل بها من قبل البلدية مع هذه الجهات المتنفذة.

وكانت مصادر مطلعة قد أفادت منتصف الشهر الماضي، لوكالة شفق نيوز، بأن جهات متنفذة أوقفت المشروع.

وكانت مديرية بلدية الموصل قد بدأت بالمشروع منتصف شهر أبريل/ نيسان الماضي بكلفة تقارب 1.5 مليار دينار، ضمن مشاريع الجهد الخدمي التي تنفذها مديرية البلدية، حيث كان من المؤمل ربط حيي الكندي الأولى بالثانية من خلال شارع (سايدين) بمسارين 30 متر.

ويقدم المشروع خدماته لأكثر من ألفي عائلة في حي الكندي الثانية، كما أنه يعد مدخلا رسميا للمنطقة وكان سيؤدي لحل مشكلة مرورية يعاني منها سكان الكندي الثانية في الدخول والخروج.