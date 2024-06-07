من جديد.. قطع خدمة الانترنت في العراق لساعتين اعتبارا من الغد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات، يوم الجمعة، قطع خدمة الانترنت في العراق لمدة ساعتين بالتزامن مع بدء الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال امتحانات المراحل المنتهية للصف السادس الاعدادي، من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت يوم الأحد 19 / 5 / 2024، قطع خدمة الإنترنت في البلاد "لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة صباحاً".