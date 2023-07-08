من جديد: توقف خط الكهرباء الايراني يشل الحياة في ديالى

شفق نيوز/ ذكر مصدر حكومي في ديالى، يوم السبت، ان الجانب الايراني اوقف خط تجهيز ديالى الكهربائي بسبب عدم وجود فائض للطاقة ما سبب انقطاعاً طويلاً للتيار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الجانب الايراني اوقف خطي الكهرباء عبر ديالى خانقين - سربيل زهاب (1+2) 132 K.V، وديالى – ميرساد 400 K.V، ما سبب انقطاعات طويلة وقلة بالتجهيز تتراوح 8- 10 ساعات يوميا".

وبين ان "ديالى تعتمد حالياً على المنظومة الوطنية بواقع 600 ميغاواط او اقل وهي لا تلبي نصف حاجة المحافظة ما سبب انقطاعات طويلة ومتفاوتة بين مناطق ديالى ميغاواط رغم ان الحاجة الفعلية تتجاوز 1000 ميغاواط مع التوسع السكاني والعمراني في الوحدات الإدارية".

وتستورد ديالى الكهرباء عبر خط كرمنشاه – ديالى الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط اضافة الى خط سربيل زهاب - خانقين الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط فيما تقدر حاجة المحافظة الى اكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الايراني منذ انشاءه بعد سقوط النظام السابق وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفا وتذبذبا بشكل مستمر.