من جديد.. الزائر الثقيل يطل برأسه في العراق وسط تحذيرات عدة

شفق نيوز/ حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الاثنين، من تعرض مناطق غرب البلاد إلى عواصف غبارية كثيفة، تسببت بتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلومتر في أغلب المناطق الغربية.

ووفقاً للتحديث الصادر عن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن العواصف من المتوقع أن تمتد خلال ساعات المساء والليل إلى مناطق وسط البلاد، بما في ذلك العاصمة بغداد، ولكن بشدة أقل نسبياً مما تشهده المناطق الغربية حالياً.

وأوضحت التوقعات، أن العواصف ستواصل امتدادها خلال ساعات الليل نحو مدن الجنوب، تزامناً مع نشاط رياح شمالية غربية قوية إلى نشطة السرعة.

وحذرت الهيئة، من تدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية في المناطق المتأثرة بالعواصف، فيما دعت مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن إلى تجنب التعرض المباشر للغبار والبقاء في أماكن مغلقة، فضلاً عن توخي الحذر من قبل السائقين خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وأشارت إلى "احتمال تأثر البلاد بموجة غبارية جديدة يوم غد الثلاثاء 13 أيار الجاري، من المتوقع أن تشمل أيضاً مدن شمال البلاد".

في المقابل، ضربت عاصفة ترابية شديدة، يوم الاثنين، قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية بشكل كبير.

وقال شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، إن "العاصفة تسببت بحالة من الانعدام شبه التام للرؤية، ما أثر على حركة السير والتنقل، خاصة على الطرق الخارجية المؤدية إلى القضاء".

وتشهد مناطق غرب الأنبار بين الحين والآخر موجات غبار شديدة نتيجة للعوامل الجوية والجغرافية، وسط تحذيرات مستمرة من الجهات المختصة بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.