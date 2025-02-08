من آثار بابل.. مبادرة لاستخدام وسيلة نقل صديقة للبيئة (صور)

شفق نيوز/ دعا الناشط البيئي، محمد حران، يوم السبت، إلى استخدام الدراجة الهوائية لحماية البيئة في محافظة بابل.

ويواصل حران، وهو رئيس مهندسين أقدم، تشجيع المجتمع على استخدام الدراجة الهوائية منذ خمس سنوات، بحسب قوله لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن "الدراجة تساهم في تقليل التلوث البيئي والانبعاثات الضارة، كما أنها مفيدة للصحة والاقتصاد"، مبيناً أن "ركوب الدراجة يساعد في تجنب الازدحام ويحافظ على بيئة نظيفة".

وأشار حران، إلى أن "استخدام الدراجة في شوارع بابل الأثرية، والكورنيش الجو، يعزز من الحفاظ على جمال المدينة ويحد من التلوث، وهذه المبادرة تساهم في تحقيق بيئة صحية ومجتمع مستدام.