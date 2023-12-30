من تركيا.. النزاهة تسترد مدانا تسبب بالضرر للمصرف الزراعي بـ 20 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت، عن استرداد المدان الهارب "أحمد عبد الله كسار" من السلطات التركية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استرداد المدان العراقي أحمد عبد الله كسار، الهارب إلى تركيا"، مبينة أن "استرداده تم بالتعاون مع السلطات التركية".

وأضافت الهيئة أن "المسترد مدان بجريمة الإضرار العمدي بقرابة (20) مليار دينار من المصرف الزراعي في الأنبار".

ولفتت الهيئة في بيانها أن "المدان اقترف الجريمة عندما كان يعمل موظفاً في المصرف الزراعي - فرع الفلوجة".