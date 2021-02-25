من بين 190 بلداً .. العراق يتذيل مؤشراً دولياً للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون

شفق نيوز/ حلّ العراق في المرتبة 180عالمياً من أصل 190 دولة، وبواقع 45 نقطة، من أصل 100 نقطة في مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لعام 2021، الصادر عن البنك الدولي.

وشمل المؤشر عدداً من العوامل التي تقيس مدى التفاوت بين الرجل والمرأة في المجتمعات، منها حرية التنقل والتي سجّلت فيها المراة العراقية 25 من أصل 100 نقطة، فيما حققت 100 من مئة على مستوى القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، وسجلت 50 بالمئة بالنسبة للإنفاق، وسجلت 20 بالمئة بالنسبة للقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب.

وبالنسبة للقيود المتعلقة بالزواج، سجلت صفرا ، وبالنسبة امتلاك الأصول سجلت 40 بالمئة، فيما سجلت 75 نقطة في ريادة الأعمال، و50 في القوانين المتعلقة بالتقاعد.

وذكر التقرير أن الإمارات جاءت في صدارة الترتيب للدول العربية، تلتها السعودية ثم المغرب وارتريا وجيبوتي ومن ثم تونس.

أما صدارة الترتيب العالمي فكانت من نصيب 10 دول حققت العلامة الكاملة، وشملت كلاً من بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى البرتغال والسويد، فيما تذيلت دول العالم فلسطين تسبقها اليمن ومن ثم الكويت والسودان وقطر على الترتيب.