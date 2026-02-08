من بغداد إلى البصرة.. تجار العراق يحتجون على الجمارك ويلوحون بتصعيد جديد

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

تظاهر العشرات من التجار وأصحاب المحال التجارية، يوم الأحد، في شارع النضال أمام مبنى هيئة الكمارك وسط بغداد، احتجاجاً على التسعيرة الكمركية الجديدة، مطالبين بإلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع واقع السوق المحلية.

ورفع المحتجون الأعلام العراقية خلال التظاهرة ورددوا هتافات تندد بالإجراءات الأخيرة التي قالوا إنها أثقلت كاهلهم وتسببت بارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع حركة البيع والشراء في الأسواق.

واستيقظ العراقيون، صباح الأحد، على محال مقفلة وأسواق مغلقة، بعد إعلان التجار بدء إضراب عام احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الجمركية، في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وقال سالم محمد - تاجر عراقي - لوكالة شفق نيوز إن "التسعيرة الجديدة انعكست سلباً على أسعار السلع الأساسية وأثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين".

واشار محمد، إلى أن "استمرار العمل بها قد يؤدي إلى ركود اقتصادي واسع وإغلاق المزيد من المحال التجارية"، مطالبا بإعادة النظر في القرار، ومحذرا في الوقت نفسه من تصعيد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

البصرة

وفي البصرة، شهد سوق العشار وسط المحافظة، إضراباً واسعاً شمل إغلاق عدد كبير من المحال التجارية، بالتزامن مع تنظيم وقفة احتجاجية من قبل التجار، اعتراضاً على قرار رفع التعرفة الكمركية، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية قد تؤثر على حركة السوق وأسعار السلع في المحافظة.

وقال ممثل الوقفة علاء أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار رفع التعرفة الكمركية ألحق خسائر كبيرة بالتجار، كما تسبب بتكدس البضائع داخل ميناء أم قصر الشمالي، الأمر الذي أدى إلى تعطّل حركة دخول السلع إلى الأسواق المحلية".

وأوضح أحمد أن "التجار يواجهون ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع التعرفة الكمركية بالإضافة إلى تكاليف الاستيراد والنقل"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات ستنعكس بشكل مباشر على أسعار البضائع في الأسواق، مما سيجبر التجار على تحميل جزء من هذه الزيادة على المستهلكين".

وأشار إلى أن "استمرار العمل بالقرار الحالي قد يحد من انسيابية الحركة التجارية ويؤثر على استقرار السوق المحلية"، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة تقييم التعرفة الكمركية بما يضمن حماية النشاط التجاري والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن تسهيل إجراءات دخول البضائع ودعم الحركة الاقتصادية في المحافظة.