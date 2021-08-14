من بابل إلى السليمانية.. "28+9" جسر فني بين المحافظات

شفق نيوز/ لاقامة جسور فنية بين المحافظات العراقية أقامت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في محافظة بابل معرضا فنيا في محافظة السليمانية بمشاركة 28 فنانا مع 9 فنانين من السليمانية.

وقال رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين فرع بابل اياد الزبيدي لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تم الاتفاق مع فنانيين السليمانية باقامة معرض تشكيلي يضم عدد من الفنانين من محافظة بابل وعددهم 28، و من محافظة السليمانية وعددهم 9 فنانين واسمينا المعرض المشترك (28+9)".

وأضاف الزبيدي؛ أن "المعرض يستمر لمدة ثلاثة ايام في المعرض الوطني ، والهدف منه هو مزج الثقافات المختلفة في العراق الواحد ونشر السلام والمحبة في كل اجزاء العراق"، لافتا إلى أنه "سيكون المعرض في البصرة في الشهور القادمة ايضا ليكون الوسط والجنوب والشمال لوحة فنية جميلة".

بدوره؛ قال الفنان التشكيلي صالح النجار لوكالة شفق نيوز؛ إن "المعرض رسالة جميلة جدا وتلاحم فني تشكيلي بين فناني السليمانية وبابل حيث نرى اللوحات المميزة ومن مدارس مختلفة تحاكي عصر العراق القديم والحديث وتجسد الماضي والحاضر، وانا شاركت ب 3 لوحات ملونة تعبر عن حياة الانسان والبحث عن الذات في عالم لا حدود له".

من جهتها؛ أشارت الفنانة التشكيلية هند محمد إلى أن "عملين من النحت من إنتاجها شاركت في المعرض".

واضافت محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "العملين النحتيين يعبران عن تاريخ العراق الإنساني في الماضي والحاضر وتدوين الكتابة في تلك المرحلة".

ولفتت إلى أن "مشاركة المراة في المعارض الفنية يحتاج الى تفاعل وقبول من الآخر، والمرأة قوية بفنها وافكارها وريشتها التي تعبر عن نصف المجتمع، واتمنى ان تكون مشاركة المرأة أكبر في تلك المحافل الفنية".