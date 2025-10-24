من بابل لغزة.. حملة الصدر لجمع التبرعات انطلقت عبر 20 مركزا (صور)

شفق نيوز- بابل

شهدت محافظة بابل، يوم الجمعة، انطلاق حملة جمع تبرعات نقدية واسعة لأهالي غزة، بتوجيه مباشر من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر.

وقال ممثل لجنة البنيان المرصوص في التيار بمحافظة بابل، ليث سرحان، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة جاءت استجابة لتوجيهات الصدر لإدارة وتنظيم التبرعات النقدية لأبناء غزة، وقد بدأت صباح اليوم، وبعدها يتم جرد الأموال وإيداعها لدى المكتب الخاص تمهيداً لإيصالها وفق السياقات المعمول بها".

وأضاف سرحان أن "اللجنة خصصت 20 مركزاً لجمع التبرعات في عموم محافظة بابل، شملت الأقضية والنواحي كافة".

من جانبه، أوضح الشيخ حيدر الأنصاري، أحد رجال الدين المشرفين على الحملة، لوكالة شفق نيوز، أن "كل مركز من مراكز الجمعة يحتوي على عدة نقاط مخصصة لاستلام التبرعات النقدية، لضمان انسيابية العمل وتنظيمه بالشكل الأمثل".

وتابع أن "الحملة لا تقتصر على محافظة بابل فقط، بل تشمل جميع محافظات العراق ضمن حملة مليونية أطلقها السيد مقتدى الصدر نصرةً لأهالي غزة".