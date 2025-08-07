من ايران والكويت.. 116 ألف زائر يدخلون العراق لإحياء الأربعينية

شفق نيوز- البصرة

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، يوم الخميس، عن دخول عشرات الآلاف من الزائرين إلى الأراضي العراقية عبر منفذي الشلامجة وسفوان، للمشاركة في إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وسط انسيابية عالية في عمليات التفويج نحو كربلاء.

وقال رئيس اللجنة عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إن عدد الوافدين عبر منفذ الشلامجة (شرق البصرة مع ايران) بلغ 110 آلاف زائر، بينما استقبل منفذ سفوان (جنوب البصرة مع الكويت) نحو 6 آلاف زائر، وجميعهم دخلوا خصيصاً لإحياء زيارة الأربعين.

وأضاف الفريجي أن تفويج الزائرين من البصرة باتجاه كربلاء يسير بسلاسة ومن دون أي معوقات تُذكر، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، إلى جانب مساهمة المواطنين في توفير وسائل النقل المجاني للزائرين دعماً لهذه المناسبة الدينية الكبرى.