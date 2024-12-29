من الإسمنت للسجن.. فيديو مثير يقود لاعتقال "سائق خباطة" في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة مرور كركوك، اليوم الأحد، عن اعتقال سائق مركبة "خباطة إسمنتية" بعد ضبطه وهو يقوم برمي مخلفات إسمنتية في شوارع المحافظة، ما تسبب بوقوع أضرار في الطرق وزيادة مخاطر الحوادث المرورية.

وقال المتحدث باسم المديرية، العقيد عامر نريمان، لوكالة شفق نيوز، إن أحد سائقي "الخباطات الإسمنتية" قام برمي مخلفات من مركبته في شارع الاحتفالات، مشيرًا إلى أن مقطع فيديو يوثق الحادثة تم تداوله على نطاق واسع.

وأضاف أن مدير مرور كركوك وجه مفارز المرور إلى البحث عن السائق واعتقاله وفقًا للقوانين والتعليمات المرورية.

وأوضح نريمان أن مفارز المرور تمكنت خلال ساعة واحدة من تحديد موقع المركبة واحتجاز السائق، حيث تم إحالته إلى مركز شرطة العدالة لإجراء التحقيقات اللازمة وتحويله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكد أن رمي المخلفات الإسمنتية في الشوارع يؤدي إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية ويشكل خطرًا مباشرًا على مستخدمي الطريق، داعيًا جميع سائقي المركبات، لا سيما الثقيلة منها، إلى الالتزام بالقوانين وعدم رمي أي مخلفات في الشوارع لتجنب المساءلة القانونية.