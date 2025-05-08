من النجف.. انطلاق أولى رحلات الحجاج العراقيين (صور)

شفق نيوز/ أعلن مدير مطار النجف الدولي حيدر الميالي، يوم الخميس، انطلاق أولى رحلات الحجاج العراقيين باتجاه الديار المقدسة، لأداء مناسك الحج.

وقال الميالي لوكالة شفق نيوز: "انطلقت أول رحلة للحجاج بنجاح، وكان هناك تنسيق عالٍ بين هيئة الحج والعمرة، وإدارة ومنفذ المطار، وجميع السُلطات المعنية لتأمين مغادرة سلسة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام".

وأشار إلى أن "عدد الرحلات المقررة سيبلغ 16 رحلة موزعة على الأيام المقبلة، حتى تاريخ 24 من الشهر الجاري، بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة في المحافظة، والجهات الأمنية والإدارية في المطار".

وأعرب عدد من الحجاج عن ارتياحهم وسعادتهم بحُسن الاستقبال والتنظيم، مؤكدين عدم مواجهتهم لأي صعوبات تُذكر خلال إجراءات السفر.

وقال أحد الحجاج من محافظة النجف، إن "الاستقبال كان رائعاً والتنظيم ممتاز، والجهات الأمنية وموظفو المطار تعاونوا معنا كثيرًا".