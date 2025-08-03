من المكاتب إلى الحدائق.. دائرة حكومية تشتعل حراً (صور)

شفق نيوز– ديالى

وصف موظفون في مديرية زراعة محافظة ديالى، يوم الأحد، أجواء العمل داخل الدائرة بـ"الجحيم"، في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء وغياب البدائل، ما اضطر العديد من الموظفين والمراجعين إلى الخروج للحدائق هرباً من الحرارة الخانقة.

وقال موظفون في الدائرة، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية زراعة ديالى وسط بعقوبة تتألف من خمسة طوابق وتعاني من غياب التيار الكهربائي المستمر، نتيجة تعطل المولدة وعدم وجود وقود بسبب نقص التخصيصات المالية والإدارية".

وأضافوا أن "انقطاع خطوط الكهرباء الوطنية وعدم تشغيل المولدة يجعل من بقاء الموظفين داخل مكاتبهم لساعات أمراً بالغ الصعوبة، في ظل درجات حرارة مرتفعة، وعدم توفر أجهزة تكييف أو حتى إنارة، خاصة وأن البناية مغلقة ومتعددة الطوابق".

وأشار الموظفون إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي يدفع بالعشرات منهم للخروج إلى حدائق الدائرة بين الحين والآخر لاستنشاق الهواء، هرباً من الأجواء غير الملائمة داخل المكاتب، مطالبين الجهات المعنية بتوفير مولدة أو تيار كهربائي لضمان بيئة عمل إنسانية.