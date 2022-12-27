من المحافظات إلى البصرة.. النقل تعلن ايصال جماهير خليجي 25 إلى الملاعب "مجانا"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء عن نقل الجماهير بالمجان من داخل البصرة إلى الملاعب، وذلك خلال منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، وأشارت الى تخصيص ثلاثة قطارات و50 حافلة لنقل الجماهير من المحافظات إلى البصرة.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية طالب بايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك عمليتين لنقل جماهير خليجي 25، الأولى من داخل محافظة البصرة إلى الملاعب والتي ستكون بالمجان، والثانية هي نقل الجماهير من المحافظات إلى البصرة بإشراك القطاع الخاص والتي تعتبر غير مجانية، إلا أنه تم تحديد سعرها ويتضمن نسبة تخفيض".

وأضاف أنه "تم تخصيص 50 حافلة لنقل الجماهير في البصرة وهي ذات طابق واحد وطابقين"، موضحا أن "الدفعة الأولى وصلت وخلال ساعات ستصل الدفعة الثانية".

وأوضح أنه "تم وضعها (الحافلات) في أحد المواقف بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء للمحافظة".

وبشأن القطارات، قال بايش إنه "تم تخصيص ثلاثة قطارات لنقل الجماهير والتي تمر بجميع المحافظات وهي بغداد – البصرة وبالعكس"، موضحا أنه "تم تهيئة رحلات يومية من مطار بغداد الى البصرة وبالعكس".

وأكد بايش أن "وزارة النقل جاهزة بجميع الامكانيات الموجودة لإنجاح بطولة خليجي 25".

وتتأهب البصرة لاحتضان منافسات النسخة الخامسة والعشرين من كأس الخليج العربي المقررة بين السادس و19 من كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك على ملعبي البصرة الدولي والميناء الأولمبي.