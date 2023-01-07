من الليلة حتى الثلاثاء.. امطار وثلوج في العراق

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم السبت، هطول أمطار في مناطق متفرقة من البلاد، ونزول ثلوج في اقليم كوردستان بدءا من الليلة ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وقال غالب عطية، في تقرير أعده عن تطورات حالة الطقس، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "منخفضاً جوياً وحالة جوية بدأت تؤثر في مدن شمال وغرب ووسط البلاد ابتداء من ليلة البارحة"، مبينا أن "هطول الأمطار الخفيفة الى معتدلة يتركز اليوم السبت في نينوى والانبار وصلاح الدين ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك وبغداد وديالى، مع فرص للغزارة، تشمل مناطق شمال نينوى واربيل وشمال الأنبار، وهطول خفيف يشمل النجف وبادية كربلاء".

وبين أن "فرص الأمطار تتوقف الليلة مؤقتا في بغداد والانبار والبادية الغربية، وتستمر في المناطق اعلاه يوم غد الأحد، مع هطول ثلوج كثيفة متوقعة على شمال مدن اربيل والسليمانية ودهوك وشرقها".

ويوم الاثنين المقبل، يقول عطية، "يمتد تأثير الحالة ليشمل أغلب مدن البلاد ويستمر يوم الثلاثاء"، لافتا إلى "فرص واردة بغزارة الأمطار في مناطق عديدة من مدن الجنوب ومنها البصرة وذي قار ومناطق أخرى يصعب تحديدها حاليا".

وتوقع عطية أيضاً، أن "تنتهي الحالة بعد ظهر الثلاثاء الموافق العاشر من الشهر الجاري، في عموم المدن بعد توقفها صباحا في شمال البلاد".

وفي وقت سابق، توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، أن تتعرض مناطق جنوبي البلاد والفرات الأوسط منتصف الأسبوع المقبل إلى منخفض جوي عالي الفعالية يؤدي إلى هطول غزير للأمطار قد يستدعي معه تعطيل الدوام الرسمي في تلك المناطق لاحتمالية حدوث سيول تغرق أحياء وشوارع رئيسية.