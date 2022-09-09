من الغرفة الطينية إلى الكلّية الطبّية.. أوّل الديوانية: هذه رغبتي

شفق نيوز/ حصد الطالب "جعفر ماجد الموسوي"، المركز الأول على مستوى محافظة الديوانية، في الامتحانات النهائية لطلبة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2021 - 2022.

وكشف الطالب المجتهد جعفر الموسوي، الذي أنهى دراسته الإعدادية بتفوق في ثانوية ابن الهيثم الصباحي، تفاصيل مثيرة عن حياته وكيف تميز عن أقرانه بمعدلاته العالية.

الموسوي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، هو من مواليد محافظة الديوانية العراقية، عام 2004، من منطقة السنيّة قرية سيد جاسم، يسكن مع عائلته في بيت طيني، يعيش ويدرس فيه، وكان يعمل مع أخوته المتخرجين (أحدهما إدارة واقتصاد، والآخر معهد طبي)، في العطل الصيفية كعامل بناء من أجل كسب لقمة العيش.

وعن دراسته، أوضح الموسوي، أنه كان يعتمد على نفسه في الدراسة، وحصل على شهادات تقديرية عديدة، أما في مرحلة السادس الإعدادي فكانت الدراسة تأخذ من وقته نحو 16 ساعة في اليوم، وفي وقت فراغه الذي يكاد يكون شبه معدوماً، فكان يقوم بقراءة القرآن الكريم، وبعض الأذكار الدينية الأخرى.

وحصل الطالب المتفوق، على معدل 98.57% بدون درجة الإضافة، بعد إعلان النتائج النهائية من قبل وزارة التربية العراقية.

واختتم الموسوي، حديثه بالإشارة إلى أنه لم يحظ بأي تكريم حتى اللحظة، وأنه يرغب بإكمال الدراسة في كلية الطب.