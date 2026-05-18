من العشرات إلى المئات.. ارتفاع حصيلة حالات الاختناق في النجف

شفق نيوز- النجف

سجلت دائرة صحة النجف، مساء اليوم الاثنين، المئات من حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية بعد أن كانت في عداد العشرات.

وقال مدير عام الدائرة عبد الله الغزالي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مستشفيات المحافظة استقبلت أكثر من 365 حالة اختناق، حيث جرى تقديم العلاجات اللازمة لجميع المصابين، وغادروا إلى ذويهم سالمين بعد تلقي الرعاية الصحية المطلوبة، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأكد أن المؤسسات الصحية في المحافظة استنفرت جهودها لمواجهة تداعيات الأنواء الجوية وموجة الغبار التي شهدتها المحافظة.

وأوضح الغزالي أنه تم تجهيز جميع مستشفيات الطوارئ بالأدوية الخاصة بأمراض الحساسية والربو، إضافة إلى توفير كميات كافية من الأوكسجين، مع الإيعاز إلى فرق الإسعاف الفوري بتهيئة الأوكسجين وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأضاف أن الدائرة أكدت تواجد الأطباء الاختصاص والكوادر التمريضية بأعداد كاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خلال موجة الغبار.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلنت دائرة صحة النجف تسجيل 65 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية.