من الشمال والجنوب.. "قدامى الخريجين" يفتحون ملف تعيينهم أمام الخضراء (صور)

شفق نيوز- بغداد

ما تزال أزمة خريجي الكليات العراقية بشقيها الحكومية والأهلية، تتفاقم أكثر فأكثر مع مرور الأيام، بحثاً عن مساحة في دوائر الدولة لتعيينهم، وسط شبه عجز حكومي أمام الأعداد الكبيرة من هؤلاء الخريجين الذين بدأوا يصطفون على عدد السنوات المتتالية من التخرج والمفاضلة بين خريج جديد وآخر قديم.

واليوم الثلاثاء شهدت العاصمة بغداد وتحديدا منطقة العلاوي عند بوابة المنطقة الخضراء وقرب وزارة الخارجية العراقية، خروج المئات من خريجي السنوات السابقة ممن يعرفون بـ"الخريجون القدامى" متظاهرين للمطالبة بتعيينهم الذي طال انتظاره.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً للمتظاهرين الذين حضروا من محافظات شمال وجنوب العراق، حيث رفعت لافتات من السليمانية وذي قار، وكذلك من صلاح الدين وديالى، بالتزامن مع انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب في المكان، للحد من التظاهرة.