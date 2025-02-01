من الديوانية.. رحالة ياباني يبدي إعجابه بالشاي العراقي (فيديو)

شفق نيوز/ وصل الرحالة الياباني يوتا، يوم السبت، إلى محافظة الديوانية جنوبي البلاد، فيما أبدى إعجابه بالشاي العراقي خلال ضيافته في قيادة شرطة المحافظة.

وأظهر فيديو نشرته قيادة شرطة الديوانية، الرحالة يوتا وهو يمسك (استكان) الشاي، ثم يقوم بتذوقه، حيث رُسمت ملامح الاعجاب على وجهه قبل أن يقول مبتسماً إنه (جيد).

من جهتها ذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قائد شرطة محافظة الديوانية، اللواء نجاح محمود سلطان، استقبل في مكتبه الرسمي الرحالة الياباني يوتا، وقدم قائد الشرطة هدية تقديرية للرحالة الياباني لقدومه إلى المحافظة، متمنياَ له التوفيق والنجاح في رحتله وتحقيق ما يصبو اليه".