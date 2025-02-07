من البصرة إلى بابل.. إنقاذ شاب وفتاة من الموت في محاولتي انتحار خلال ساعات

شفق نيوز/ شهدت محافظتا البصرة وبابل محاولتي انتحار فاشلتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تمكنت الجهات المعنية من إنقاذ شخصين في اللحظات الأخيرة.

وقال مصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت، فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة انتحار شاب ألقى بنفسه من أعلى الجسر الإيطالي، في ثاني حادثة من نوعها خلال أسبوع".

وأضاف المصدر، أن "الحادثة الأولى تعود إلى فتاة حاولت الانتحار قبل أيام في الموقع ذاته، لكن تم إنقاذها في الوقت المناسب".

فيما أبلغ مصدر أمني آخر وكالة شفق نيوز، أن "طالباً في الصف الخامس العلمي أقدم، مساء أمس الخميس، على محاولة انتحار من أعلى بناية إعدادية السجاد للبنين في قضاء المسيب، بعد رسوبه في ثماني مواد دراسية".

وأشار المصدر، إلى أن "الكادر التدريسي تدخل بسرعة وتمكن من إنقاذ الطالب في اللحظات الأخيرة، فيما تعرض أحد الأساتذة لإصابات طفيفة أثناء عملية الإنقاذ".