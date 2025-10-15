من البصرة إلى الأنبار.. أطباء يطالبون بالتعيين وتداعيات مستشفى الكويتي تتصاعد

شفق نيوز- البصرة/ الأنبار

أحال محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، طلب صيادلة المحافظة بشأن إقالة مدير صحة البصرة، إلى مجلس المحافظة للبت بها، جاء ذلك بالتزامن مع وقفة احتجاجية نظمها عدد من الأطباء المقيمين خريجي سنة 2024 في مستشفى الرمادي التعليمي في محافظة الانبار غربي البلاد، للمطالبة بتعيين.

وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، والصادرة من مكتب العيداني إلى مجلس البصرة، "نُحيل إليكم كتاب نقابة صيادلة العراق مكتب النقيب ذي العدد (م.ن/121) في 12/1/2025 المتضمن شكاوى أبناء صيدلة البصرة في القطاع الحكومي والخاص المطالبين فيه بإقالة مدير عام دائرة صحة البصرة حسب ما ورد في كتابهم لغرض الاطلاع والنظر بالموضوع واعلامنا".

وكان العشرات من الصيادلة في محافظة البصرة، قد نظموا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة الصحة، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"الاستهداف المقصود وغير المبرر" الذي تعرض له عدد من زملائهم من قبل مدير عام الدائرة، مطالبين بإقالته وفتح تحقيق عاجل في حادثة المستشفى الكويتي.

وتعرضت إحدى الصيدلانيات في مستشفى الكويتي، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى استهداف لفظي من قبل مدير دائرة صحة البصرة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

إلى ذلك، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن " مستشفى الرمادي التعليمي، شهد اليوم، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الأطباء المقيمين خريجي سنة 2024، للمطالبة بتعيين".

ورفع المشاركون، بحسب مراسلنا في الوقفة، "لافتات دعت وزارة الصحة والحكومة المحلية في الأنبار إلى شمول جميع الخريجين بالتعيين المركزي"، مؤكدين أن "المؤسسات الصحية في المحافظة تعاني من نقص في الكوادر الطبية والفنية".

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات تشهدها محافظات عراقية عدة، يطالب خلالها خريجو كليات الطب والمعاهد الصحية بتوسعة درجات التعيين واستيعاب جميع المستحقين ضمن موازنة العام الحالي.