من الانتحار إلى الزواج.. فتاة نجفية تُبعث إلى الحياة من جديد

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إنقاذ حياة فتاة كانت على وشك الانتحار في محافظة النجف، بعد تعرضها لتعنيف أسري مستمر دفعها إلى التفكير بإنهاء حياتها.

وذكرت الشرطة المجتمعية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "التدخل السريع والمهني، إلى جانب المتابعة المستمرة للحالة، أسفر عن تقديم الدعم النفسي والمعنوي والمجتمعي اللازم للفتاة، ما ساعدها على تجاوز محنتها والعدول عن قرارها".

وأضاف البيان أن "جهود الشرطة المجتمعية لم تقتصر على إنقاذ الفتاة، بل امتدت لتحقيق استقرارها الاجتماعي"، مشيراً إلى "مبادرة إنسانية قامت بها المجتمعية لتزويج الفتاة من أحد مرتادي المنتدى المناطقي، بعد أن أبدى الطرفان رغبتهما في الارتباط".

وتابع البيان أن "مراسم عقد القران تمت وسط أجواء من الفرح والسرور"، فيما عبّرت أسرة الفتاة عن شكرها العميق وتقديرها للشرطة المجتمعية على ما وصفته بـ"المساندة الإنسانية والجهود المخلصة التي أعادت الأمل إلى نفوسهم".