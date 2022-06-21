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من اصل 10 مناطق في العالم.. 8 بلدات عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة  

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-21T18:17:43+0000
من اصل 10 مناطق في العالم.. 8 بلدات عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة  

شفق نيوز/ سجلت ثمان مناطق لأربع محافظات عراقية، أعلى معدل في درجات الحرارة في العالم اليوم الثلاثاء.

وأظهر جدولاً نشرته محطات تعنى بالبيئة والطقس، ان منطقة الجهراء في دولة الكويت سجلت اعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 7. 52 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الحسين في البصرة وجاءت منطقة مطار البصرة في العراق بالمرتبة الثالثة، فيما حلت مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار المرتبة الرابعة، ومنطقة العبدلي في الكويت بالمرتبة الخامسة.

ووفقا للجدول فأن مدينة العمارة بمحافظة ميسان جاءت سادسا ومنطقة بدرة بمحافظة واسط سابعا، فيما احتلت المرتبة الثامنة علي الغربي بمحافظة ميسان والمرتبة التاسعة منطقة الحي بمحافظة واسط، واحتلت المرتبة العاشرة منطقة الرفاعي بمحافظة ذي قار.

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