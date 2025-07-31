أمنية وخدمية.. توصيات جديدة للمواكب الحسينية المشاركة بزيارة الأربعين

شفق نيوز- كربلاء

أصدر قسم الشعائر والمواكب والهيآت الحسينية التابع للعتبة العباسية، يوم الخميس، وصايا عدة لأصحاب المواكب الحسينية المشاركة في تقديم الخدمات لزائري الأربعين.

وجاء في التوصيات التي تهدف إلى "تنظيم عمل المواكب وتقديم أفضل وسائل الراحة للزائرين" بحسب بيان العتبة ورد لوكالة شفق نيوز، تولي رجال الدين حثّ المواكب على الالتزام بالتعليمات الصادرة من العتبة العباسية/ قسم الشعائر والمواكب والهيآت الحسينية عن النظافة والسلامة والأمن والصحة وتقديم الخدمة.

وأوصى قسم الشعائر، أصحاب المواكب بوضع مطفأة حريق عدد 2 في كل موكب وحسينية وسرادق، وعدم البناء بمادة (السندويج بنل)، ومن الضروري الالتزام بترك مسافة (1م × 1م) لفوّهة الحريق؛ تجنبًا لأي طارئ كالحريق، ووضع صندوق إسعافات أولية داخل الموكب للضرورة عند إصابة أي شخص.

وأشار إلى أن توزيع الأطعمة والمياه وأي مادة أخرى، يُفضّل أن تكون بارتداء الكفوف والكمامات وغطاء الرأس والزي الموحد، والحث على عدم ترك مياه الشرب مكشوفة وأن تُوزّع المياه بواسطة الكاسات أو عبوات المياه المعدنية.

ودعا إلى تعريف الموكب بوضع لافتة فيها اسم الموكب والمحافظة، كما دعا الموكب إلى التسجيل لدى قسم الشعائر والمواكب والهيآت الحسينية في العتبة العباسية، والحصول على تعهدات خطية (كفالة) من قيادة شرطة كربلاء - الشؤون القانونية، والاحتفاظ بالتعهد الخطي للسنة المقبلة؛ لغرض تسهيل مهمة التسجيل.

وحث على عدم نزول المواكب في الشارع العام ومضايقة سير المشاة والعجلات، موصياً بعدم نصب المواكب قرب السيطرات، ومفترق الطرق، وقرب الدوائر الحكومية والمصارف، والساحات، والجزرات الوسطية، والحدائق العامة، ومحطات الوقود والغاز.

وشدد قسم الشعائر على أهمية "الحفاظ على قدسية المدينة وجماليتها وكذلك الحفاظ على البنى التحتية للمدينة من شوارع ومدارس ودوائر وأشجار وأرصفة.. الخ".

ومن ناحية الأمن وسلامة الزيارة والزائرين، ذكر أنه "يُفضّل وضع ثلاثة أشخاص لمراقبة الموكب في أثناء توزيع الأطعمة، ويجدر بأصحاب المواكب إبلاغ القوات الأمنية وقسم المواكب عن أيّة حالة يُشتبه بها، وعدم إيواء المطلوبين قضائيًّا سواء من خَدمَة الموكب أو الزائرين".

وأكد، أن "النظافة من الإيمان، ونأمل الاستمرار بالنظافة وتقديم الخدمة طوال أيّام الزيارة، ونحثّ على عدم التجاوز على شبكات الصرف الصحي والإسالة والكهرباء وعدم حفر الأرضية؛ لتجنب الأضرار بخط الكيبل الضوئي وإعلام قسم المواكب عند الحاجة".

وكذلك حث "على ملء الاستمارة الخاصة بتحديد أحمال الكهرباء للمواكب الحسينية من قبل كفيل الموكب، وعدم نصب المواكب قرب محولات الكهرباء".

وشدد قسم الشعائر في الختام أن من المهم للعاملين في الموكب احترام أوقات الصلاة وإيقاف الخدمة لإقامة الصلاة.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.