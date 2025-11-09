"أمنية الانتخابات": لدينا تنسيق عالي المستوى مع كوردستان لنقل معدات الاقتراع جواً

شفق نيوز – بغداد

أكد رئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة العليا لتأمين الانتخابات، الفريق سعد معن، مساء اليوم الأحد، أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع إقليم كوردستان لنقل المعدات الانتخابية إلى المركز الوطني في بغداد، بعد انتهاء التصويت الخاص.

وقال معن لوكالة شفق نيوز، إن "طيران الجيش سيبدأ عملية نقل عصا الذاكرة من المناطق النائية إلى مراكز المدن لتتم بعدها عملية نقل عصا الذاكرة والمعدات إلى المركز الوطني في العاصمة بغداد".

وأوضح أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى بين اللجنة الأمنية العليا للانتخابات مع إقليم كوردستان لنقل عصا الذاكرة ومعدات العملية الانتخابية وفق الخطة والساعات المحددة يتم نقلها إلى المركز الوطني في بغداد".

وأغلقت مراكز الاقتراع الخاص في بغداد وإقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، مساء اليوم الأحد، أبوابها بعد أن شهدت نسباً متفاوتة من المشاركة في الإدلاء بالأصوات.

وبحسب مراسلي وكالة شفق نيوز وما أعلن عنه متحدثون باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد سجل إقليم كوردستان أعلى نسبة مشاركة تجاوزت 97% للمحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية.

في حين تراوحت نسب المشاركة في محافظات وسط وجنوب العراق بين 50-85%.

القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال في تغريدة على حسابه بمنصة "أكس"، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "الإخوة والأخوات من أبناء قواتنا الأمنية والعسكرية البواسل، نتقدم لكم أولاً بالتهنئة على ممارسة حقكم الدستوري ومشاركتكم الفاعلة والواعية في الانتخابات، واختياركم لممثليكم في مجلس النواب المقبل".