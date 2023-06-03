منهولة تبتلع عاملين وحوت يغيب ثلاثينياً محكوماً بالإعدام جنوبي العراق

شفق نيوز / سجلت محافظة ذي قار، يوم السبت، عدداً من الحوادث الأمنية بينها وفاة نزيل في سجن الناصرية المركزي "الحوت" وإصابة مواطن بسبب شجار على أرض زراعية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عاملين اثنين يعملان في إحدى الشركات الأهلية العاملة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار سقطا بمنهولة مجاري، وتم انقاذهما من قبل فرق الدفاع المدني وهم بحالة صحية حرجة، حيث تم نقلهما لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، أن "مواطنا أُصيب برصاصات عدة، نتيجة شجار على أرض زراعية بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج".

وبين أن "نزيلاً في الثلاثينات من عمره توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام (المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب)، دون معرفة أسباب الوفاة".

ولفت المصدر في المحافظة، إلى أن "منزلين اثنين في مناطق متفرقة في شمال وجنوبي المحافظة تعرضا للسرقة على يد مجهولين، حيث قام الجناة بالدخول عن طريق فتحات مكيف الهواء في المنزل الأول، بينما المنزل الثاني كسر أبوابه الخارجية، فيما تمت سرقة ملايين الدنانير من المنزلين، ثم لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".