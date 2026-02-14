منها 4 مجمعات سكنية.. نينوى ترخّص 9 مشاريع استثمارية بقيمة 640 مليون دولار

شفق نيوز– نينوى

أعلنت هيئة استثمار نينوى، يوم السبت، منح إجازات استثمارية لـ9 مشاريع جديدة موزعة على عدد من مناطق المحافظة، وبكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 640 مليون دولار.

وقال نائب رئيس الهيئة، حارث فارس بخو، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس إدارة الهيئة صادق خلال الأيام الماضية على هذه المشاريع، التي تتوزع على قطاعات الإسكان، والصناعة، والسياحة، وقطاع السيارات.

وأوضح أن من بين المشاريع المرخّصة أربعة مشاريع سكنية تضم 2434 وحدة سكنية، بينها 314 وحدة أفقية، فيما ستكون بقية الوحدات عمودية، بما يسهم في التخفيف من أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة.

وأضاف بخو، أن الهيئة منحت أيضاً إجازة لإنشاء معمل للصناعات الدوائية المتكاملة على مساحة 100 دونم شرق مدينة الموصل، ويضم أربعة مصانع لإنتاج الأدوية والمحاليل الوريدية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف الأصناف الدوائية.

ووفقاً للمسؤول المحلي، فإن من بين المشاريع كذلك مشروع “المدينة اليابانية” التابع لشركة "تويوتا ساز"، الذي سيتخذ من الموصل مقراً له، وهي شركة تُعد من العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال السيارات، فضلاً عن ترخيص إنشاء فندق "رمادا" من فئة 5 نجوم.

وفي ما يتعلق بفرص العمل، أشار بخو، إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من ألف فرصة عمل دائمة بعد اكتمالها، فضلاً عن آلاف فرص العمل المؤقتة التي ستنشأ خلال مراحل التنفيذ.