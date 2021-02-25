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منها منع التنقل بين المحافظات بشكل تام.. العراق يتخذ سبعة قرارات لصد تفشي كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-25T12:59:39+0000
منها منع التنقل بين المحافظات بشكل تام.. العراق يتخذ سبعة قرارات لصد تفشي كورونا

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، باتخاذ سبعة قرارات لصد تفشي كورونا، بينها منع التنقل بين المحافظات بشكل تام ومنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة، وخاصة النشاطات الدينية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتخويل الجهات الرقابية في وزارة الصحة، صلاحية استيفاء مبالغ الغرامات للمخالفين للإجراءات الوقائية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في المرافق التي هي تحت إشراف الجهات الرقابية في الوزارة".

وتقرر "منع الانتقال بين المحافظات بشكل تام، مع استثناء حصري للحالات الإنسانية، ولموظفي الدولة لأغراض مهنية تخص وزاراتهم ودوائرهم".

وشدد الكاظمي على "التركيز على التباعد البدني ومنع الاختلاط بين الناس، وأخذ الإجراءات الكفيلة بمنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة، وخاصة النشاطات الدينية والاجتماعية، لأنها تعد من أخطر العوامل المساعدة لانتقال العدوى، وتأكيد منع الوقفين الشيعي والسني والقائمين على العتبات المقدسة والمزارات الشريفة، التجمعات الدينية للأيام القادمة".

ودعا رئيس الوزراء إلى "تأكيد تعزيز وزارة الاتصالات كفاءة وقوة الانترنيت في البلاد، لأن جائحة كورونا ستستمر ولا توجد أدلة على قرب انتهائها، وأن النشاطات التعليمية تحتاج إلى انترنيت قوي لا يخل بالعملية التعليمية ويحافظ على رصانتها".

وطالب أيضا بـ"تأكيد تغيير الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، وكذلك الدوائر والمؤسسات الأهلية، أسلوب الإدارة لتقليل الازدحام واكتظاظ المراجعين، من خلال تفعيل الحوكمة الالكترونية مساواةً بكل دول العالم".

ووجه بـ"شمول معاهد التدريس الحكومية والأهلية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (7 لسنة 2021) بشأن تعليم المدارس في والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية الكترونياً، لغاية 8/3/2021 قابلة للتمديد بحسب الموقف الوبائي".

وشدد على "تأكيد عدم استضافة جميع القنوات الإعلامية، المضللين للحقائق المتعلقة بجائحة كورونا، والإجراءات الخاصة بالوقاية وعلاج المرض ومحاسبة القنوات المخالفة".

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