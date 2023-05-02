منها للمرة الأولى .. استثمار المثنى تعلن المباشرة بـ5 مشاريع استراتيجية

شفق نيوز / أعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الثلاثاء، المباشرة بـ5 مشاريع استراتيجية في المحافظة، بينها ما يتم العمل به للمرة الأولى في العراق.

وقال مدير الهيئة، عادل الياسري لوكالة شفق نيوز، إن "شركات علي شمارة القابضة باشرت، اليوم، بوضع الحجر الاساس للفرص الاستثمارية الممنوحة لها من قبل هيئة المحافظة"، لافتاً إلى أن "الفرصة الاستثمارية الممنوحة بلغت قيمتها 750 مليون دولار".

وأضاف الياسري، أن "الفرص الاستثمارية توزعت بين انشاء معمل سمنت بكمية انتاج تتجاوز المليون طن سنوياً، وهو المعمل الخامس في المحافظة".

وتابع، كما ان" الفرص الاستثمارية تضمنت كذلك انشاء معمل (اش صودا) وهي مادة مهمة تنتج للمرة الأولى داخل العراق وتستخدم في الصناعات النفطية والاصباغ، وغيرها من الامور الخدمية والانتاجية المهمة في البلد، اضافة لانشاء معمل الزجاج بكافة الأنواع للمرة الأولى ايضا داخل العراق".

واشار إلى ان" الفرصتين الاخريين تضمنتا الاستثمار بمجال زراعة المحاصيل المختلفة وكذلك انتاج الثروة الحيوانية بمشاريع عملاقة تقارب قيمة المالية 350 مليون دولار أمريكي".