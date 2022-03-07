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منها اعتماد الدوام الحضوري.. العراق يعلن إجراءات جديدة للموقف الوبائي

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-07T12:28:03+0000
منها اعتماد الدوام الحضوري.. العراق يعلن إجراءات جديدة للموقف الوبائي

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، عن عدة قرارات خاصة بالوضع الوبائي في البلاد، والإجراءات المرافقة له.

وذكرت اللجنة في بيان، أنها قررت في اجتماع عقد اليوم، الاكتفاء بإبراز شهادة تلقيح (19-COVID) الدولية التي تثبت تلقي الوافد والمغادر من العراق وإليه (العراقيون والأجانب) على الأقل جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون) أو جرعتين لبقية الأنواع وعدم المطالبة بفحص سالب (PCR) عند المغادرة أو الدخول بدءا من الأول من نيسان المقبل.

وقررت اللجنة ايضاً اعتماد الدوام الحضوري لطلبة الدراسات الأولية في الكليات والجامعات الحكومية والأهلية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 وفقا لمعطيات الوضع الوبائي الحالي للجائحة.

ودعت اللجنة لضرورة تطبيق الوزارات کافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غیر الحكومية قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء بمتابعة الموقف التلقيحي لمنسوبيها والطلاب والتعاون مع الفرق التلقيحية والصحية التابعة لوزارة الصحة لتلقيحهم ومتابعة الإجراءات الوقائية في داخل مؤسساتها.

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