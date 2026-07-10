منفذ أم قصر الشمالي يسهّل عبور مساعدات إماراتية إلى لبنان عبر العراق

احد الموانئ العراق في محافظة البصرة بعدسة وكالة شفق نيوز (أرشيف)

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، فجر اليوم الجمعة، مباشرة إدارة منفذ أم قصر الشمالي استكمال الإجراءات الأصولية لتسهيل مرور شاحنات مساعدات إماراتية متوجهة إلى لبنان عبر الأراضي العراقية بنظام "الترانزيت".

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن إدارة المنفذ بدأت بإنهاء الترتيبات اللازمة لقوافل الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، والمقدمة كمعونات إنسانية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية لبنان عبر القنوات البرية العراقية.