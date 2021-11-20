منفذ مندلي يمنع عشرات الشاحنات الايرانية من دخول العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في ديالى، يوم السبت، بمنع دخول عشرات الشاحنات الايرانية من الدخول الى العراق عبر منفذ مندلي لمخالفتها ضوابط السيطرة النوعية، مشيراً إلى وجود "فيتو" حيال عبور "البرادات".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سلطات منفذ مندلي اعادت عشرات الشاحنات الايرانية خلال الايام الماضية لمخالفتها ضوابط السيطرة النوعية ووجود بضائع ممنوعة من الدخول الى الاراضي العراقية وبتوصيات واشراف الحكومة الاتحادية".

واشار الى "استمرار منع دخول وخروج عجلات "البرادات" من المنفذ بسبب تدخلات وسطوة بعض الجهات المتنفذة التي عاودت نشاطاتها في المنفذ على الرغم من الاجراءات الحكومية الصارمة في محيط منفذ مندلي".

ويشهد منفذ مندلي شرقي ديالى الحدودي مع ايران منذ اشهر عدة خروقات وصراعات بين قوى متنفذة بحسب مسؤولين امنيين وحكوميين.

ورغم ذلك لم يصل نشاط المنفذ الى نصف ما كان عليه قبل جائحة كورونا ما تسبب بفقدان الاف العاملين في المنفذ لمصادرهم المعيشية.