منفذ "برويزخان" يعلق سفر العراقيين بسياراتهم الى ايران

شفق نيوز/گَرميان

أعلنت إدارة منفذ برويزخان الدولي في إدارة منطقة "گَرميان" المستقلة باقليم كوردستان، يوم الخميس، منع المواطنين العراقيين من السفر إلى إيران باستخدام سياراتهم الخاصة عبر المنفذ، اعتباراً من الأول من شهر آذار/مارس 2026 وحتى إشعار آخر.

وقالت إدارة الإعلام والعلاقات في مجتمع منفذ برويزخان الدولي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "جميع المواطنين والسياح من حاملي الجواز العراقي لن يتمكنوا، اعتباراً من تاريخ (1/3/2026)، من السفر إلى إيران عبر المنفذ بسياراتهم الخاصة".

وأضاف البيان أن "هذا الإجراء سيستمر لحين صدور تعليمات وآلية جديدة من قبل الوزارات والجهات المعنية، وبعدها سيتم استئناف حركة عبور السيارات الخاصة إلى إيران بصورة رسمية وطبيعية".

ودعت إدارة المنفذ، بحسب البيان، "المواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى إيران إلى عدم مراجعة منفذ برويزخان الدولي بسياراتهم الخاصة لغرض السفر، اعتباراً من التاريخ المحدد"، مؤكدة أنها "ستقوم بإبلاغ المواطنين بأية قرارات أو توجيهات جديدة بهذا الشأن في أقرب وقت".

وأكدت إدارة المنفذ حرصها على اطلاع المواطنين على آخر المستجدات المتعلقة بحركة السفر والتنقل عبر المنفذ الدولي.