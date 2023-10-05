منفذ المنذرية يكشف عن عدد الدعاوى ضد تجار المخدرات

شفق نيوز/ اكد مدير منفذ المنذرية الحدودي اللواء شيركو احمد الجاف الحفاظ على الحركة التجارية عبر المنفذ وعدة المنفذ الافضل في العراق.

وقال الجاف لوكالة شفق نيوز؛ ان "دخول القوافل التجارية عبر المنفذ مستقر ومتزايد ولا صحة للأنباء المتداولة حول انخفاض معدل دخولها وسلوكها منفذ آخر في كوردستان".

وبين أن "أكثر من 300 شاحنة تجارية تدخل العراق يوميا وفق إجراءات كمركية وسيطرة نوعية محكمة دون اي مشاكل او معوقات".

وأشار الجاف الى أن "المنفذ رفع نحو 25 دعوى قضائية ضد مهربي المخدرات الذين تم ضبطهم في المنفذ خلال العام الحالي"، لافتا الى ان "اجراءات رصد وكشف المخدرات تسير بنجاح عال دون اي تهاون".

ويرتبط العراق مع ايران عبر منفذين في ديالى، الأول "المنذرية" بأطراف قضاء خانقين، والثاني "مندلي" في ناحية مندلي شرقي ديالى.