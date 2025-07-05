منع مرور الشاحنات على طريق تكريت – كركوك لـ16 ساعة

شفق نيوز – صلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، يوم السبت، عن منع مرور العجلات الكبيرة (اللوريات والتريلات) بكافة أنواعها ذهاباً وإياباً عبر طريق تكريت – كركوك، ابتداءً من الساعة الثانية بعد منتصف هذه الليلة، ولغاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد.

وأوضحت القيادة في بيان، أن هذا الإجراء يأتي لأغراض تنظيمية وخدمية تهدف إلى إكمال أعمال تعبيد الطريق العام في هذا المقطع الحيوي".

وفي السياق، قال مصدر في شرطة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "إغلاق الطريق أمام العجلات الثقيلة مؤقت ويأتي لتسهيل حركة الآليات العاملة في التعبيد ومنع تضرر الطبقة الإسفلتية الجديدة"، مضيفاً أن "المنع لا يشمل المركبات الصغيرة أو حافلات نقل الركاب".

ودعت القيادة سائقي العجلات المشمولة بالمنع إلى الالتزام بالضوابط المرورية، وسلك طرق بديلة خلال فترة العمل المحددة، مشددة على أن هذه الخطوة تصب في خدمة الصالح العام وتحسين البنية التحتية للطريق.