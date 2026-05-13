منع محلل سياسي من الظهور الإعلامي 60 يوماً بسبب تصريحات تلفزيونية

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، يوم الأربعاء، قراراً بمنع الظهور الإعلامي للمحلل السياسي حسين الشلخ، في جميع وسائل الإعلام العراقية والأجنبية العاملة داخل البلاد لمدة 60 يوماً.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء استناداً إلى تقرير رصد أعدته دائرة التنظيم الإعلامي بشأن تصريحات أدلى بها الشلخ خلال ظهوره في برنامج "الميدان مع مقداد الحميدان" على قناة "الأولى العراقية" الفضائية بتاريخ 12 أيار/مايو 2026.

وذكرت الهيئة، أن التصريحات المشار إليها عُدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي، ولا سيما ما يتعلق بمنع التحريض على العنف والكراهية، إضافة إلى مخالفة معايير اللياقة والآداب والذوق العام.

وأشارت الهيئة، إلى أن "القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور التعميم"، محملة الجهات المخالفة التبعات القانونية في حال استضافته أو إتاحة ظهوره الإعلامي خلال مدة المنع.