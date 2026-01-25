منع ظهور وغرامات.. عقوبات عراقية على فضائيتين وسياسي وإعلامي وناشط

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، قرارات عقابية بحق قناتين فضائيتين وسياسي وناشط ومقدم برنامج لمخالفتهم قواعد اللياقة والذوق العام في لوائح البث الإعلامي.

وبحسب قرارات الهيئة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فقد تقرر منع كل من الناشط "أحمد الوشاح" والسياسي "فتاح الشيخ"، من الظهور الإعلامي لمدة 90 يوماً، لمخالفتهم قواعد اللياقة والذوق العام في لوائح البث الإعلامي خلال استضافتهما في برنامج (بوضوح) على قناة (زاكروس الفضائية)، مع فرض غرامة مالية قدرها 40 مليون دينار عراقي بسبب البث غير المرخص للقناة.

كما أصدرت الهيئة قراراً يقضي بوقف برنامج "قضايا البلد" من البث لمدة 3 أشهر في قناة (البلد نيوز)، فضلاً عن فرض عقوبة منع الظهور الإعلامي بحق مقدم البرنامج "ماجد سليم" للمدة ذاتها، لاستضافته الضيف بشير الحجيمي الممنوع من الظهور إعلامياً، مع فرض غرامة مالية قدرها 40 مليون دينار عراقي بسبب البث غير المرخص للقناة.