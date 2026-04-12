منع ظهور محلل سياسي في جميع وسائل الإعلام لمدة 30 يوماً

شفق نيوز- بغداد

قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، يوم الأحد، منع ظهور المحلل السياسي حسين الكناني في وسائل الإعلام لمدة 30 يوماً، على خلفية ما وصفتها "مخالفات" لقواعد البث الإعلامي.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة، اليوم، وردت لوكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء استناداً إلى تقرير دائرة الرصد الإعلامي، الذي رصد تصريحات للكناني في أحد البرامج التلفزيونية اعتُبرت مخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي.

وأشارت الوثيقة إلى أن المخالفات شملت "التحريض على العنف والكراهية"، إضافة إلى الإخلال بـ"اللياقة والآداب العامة"، و"الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".

وبناءً على ذلك، قررت الهيئة "منع الظهور الإعلامي للكناني في جميع وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية العاملة في العراق لمدة 30 يوماً" اعتباراً من تاريخ صدور القرار، محمّلة الجهات المخالفة المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام.

وسبق أن وجهت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، إنذاراً إلى المحلل ‏السياسي كامل الكناني بسبب "مخالفة" لائحة قواعد البث الإعلامي.