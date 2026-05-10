منع ظهور "فريد مجيد" عبر الإعلام العراقي 30 يوماً

شفق نيوز- بغداد

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم الأحد، توجيهاً إلى جميع المؤسسات الإعلامية يقضي بمنع ظهور فريد مجيد على مختلف وسائل الإعلام، على خلفية تصريحات وردت خلال مشاركته في برنامج "كورة" الذي يُبث عبر قناة الفترات الفضائية.

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن القرار جاء استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 النافذ، ووفق تقرير الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي.

وذكرت الهيئة أن تصريحات فريد مجيد خلال الحلقة التي بُثت بتاريخ 12 نيسان/ أبريل 2026 تضمنت إساءة ومساساً بالذات الإلهية، معتبرة أنها تشكل مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عنها.

وأضافت الهيئة أن القرار يأتي أيضاً استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (325) والمُوحد مع القرار (331/ اتحادية/ 2023)، الخاص بمنع وحجب المحتويات التي تتضمن "التجاوز أو المساس بالذات الإلهية".

ووجّهت الهيئة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمحلية والأجنبية العاملة في العراق إلى "منع ظهور مجيد لمدة 30 يوماً من تاريخ صدور الإعلام، محملة الجهات المخالفة كافة التبعات القانونية المترتبة في حال الاستضافة.