منع ظهور بشير الحجيمي في وسائل الإعلام لمدة 30 يوماً (وثيقة)

قررت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد، منع ظهور المحلل السياسي (بشير الحجيمي) في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في العراق.

وذكرت الهيئة في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، أن المنع لمدة (30) يوماً من تاريخ صدور الإعمام.

وأكدت، أن الجهات المخالفة تتحمل التبعات القانونية كافة في حال استضافته.

وأشارت الهيئة الى ان القرار جاء وفق (الباب الثاني/ المادة 3): المواد الكاذبة والباطلة، و (الباب الثاني/ المادة 4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.