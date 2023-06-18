منع سفر الإعلامي قحطان عدنان.. وثيقة

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية، يوم الأحد، صدور امر قضائي بمنع سفر الإعلامي "قحطان عدنان".

وجاء في مذكرة رسمية صادرةعن ( مجلس القضاء الاعلى في العراق - رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ - محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والاعلام) وموجهة الى مديرية الجوازات العامة، أنه تنفيذا لقرار هذه المحكمة المؤرخ في 7/6/2023 المتضمن منع السفر المتهم الهارب قحطان عدنان محمود المشهداني والساكن في اربيل ويعمل في قناة إي نيوز لصدور مذكرة امر قبض بحقه وفق أحكام المادة 433 عقوبات راجين اجراء اللازم.

وفي 21 -2- 2023 أقام محام عراقي، دعوى قضائية ضد الإعلامي قحطان عدنان بتهمة تجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي، واصفا ما يقدمه بـ"المحتوى السيء".

ووفق وثيقة ، فقدر المحامي احمد شهيد رفع دعوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والاعلام، ضد مقدم البرامج في احدى القنوات الفضائية قحطان عدنان"، متهما إياه بتجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي".

وعدّ المحامي في وثيقة الدعوى أن "ما يقدمه الإعلامي قحطان عدنان محتوى سيء (هابط)، وفيه كلام غير أخلاقي ومخل بالآداب العامة".