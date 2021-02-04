سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منع حالة إبتزاز مارسها عراقي بحق شابة من دولة عربية تعرف عليها بـ"البوبجي"

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-04T09:56:22+0000
منع حالة إبتزاز مارسها عراقي بحق شابة من دولة عربية تعرف عليها بـ"البوبجي"

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار جنوبي العراق يوم الخميس منع حالة حالة ابتزاز مارسها شخص بحق  شابة من دولة عربية تعرف عليها من خلال من خلال لعبة "بوبجي" الالكترونية.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ان مفارزها "تمكنت عبر  فريق معا ضد الابتزاز الإلكتروني التابع لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني في الناصرية من منع عملية ابتزاز مارسها شخص من المحافظة بحق شابة من دولة عربية تعرف عليها من خلال لعبة البوبجي، مهددا إياها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تحول له مبالغ مالية".

واضاف البيان انه "قد تم تحديد هوية المبتز ومحل إقامته، حيث اتخذت بحقه الإجراءات الأصولية اللازمة بعد حذف محتوى الابتزاز".

يذكر أن العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من امرأة من دولة عربية على صفحة الشرطة المجتمعية على الفيس بوك، تفيد بتعرضها لابتزاز الكتروني من قبل مواطن عراقي.

related

بعد 17 عاما .. تبرئة ضابط بريطاني من تهمة قتل عراقي

Date: 2020-09-25 09:17:16
بعد 17 عاما .. تبرئة ضابط بريطاني من تهمة قتل عراقي

الشرطة العراقية تنقذ فتاة من "مجهول البوبجي" في بغداد

Date: 2020-10-05 08:53:28
الشرطة العراقية تنقذ فتاة من "مجهول البوبجي" في بغداد

أنقرة تعتقل عراقياً وثلاثة من أقاربه بتهمة قتل زوجته خنقاً

Date: 2019-09-29 09:39:35
أنقرة تعتقل عراقياً وثلاثة من أقاربه بتهمة قتل زوجته خنقاً

عراقي يواجه السجن 5 سنوات بأمريكا .. لـ"كذبه" بشأن "العصائب"

Date: 2020-09-04 12:21:45
عراقي يواجه السجن 5 سنوات بأمريكا .. لـ"كذبه" بشأن "العصائب"

الموت يخطف فناناً عراقياً رائداً

Date: 2020-09-18 10:18:36
الموت يخطف فناناً عراقياً رائداً

كندا تحاكم عراقيا اختطف ابنته واعادها الى بلاده

Date: 2020-09-23 04:42:22
كندا تحاكم عراقيا اختطف ابنته واعادها الى بلاده